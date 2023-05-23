محافظ الغربية يسلم 4 عقود عمل للمواطنين عقب زيارته للدلجمون

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بتسليم 4 عقود عمل بالقطاع الخاص لأربعة منتفعين من أبناء قرية الدلجمون مركز كفر الزيات من الفئات الأكثر احتياجا وذوي الهمم وذلك بعد تلقي طلباتهم أثناء الزيارة التي تمت السبت الماضي والتي دشنت خلالها فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بمركز كفر الزيات.

ومن جانبهم أعرب المواطنين عن سعادتهم الغامرة لسرعة الاستجابة وتلبية مطالبهم مقدمين الشكر لمحافظ الغربية الذي أكد لهم على أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تهتم فقط بالبنية التحتية والمشروعات بل تمتد لبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا مما يحقق العدالة في ظل الجمهورية الجديدة، جاء ذلك بحضورأحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية.