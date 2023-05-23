محافظ الدقهلية يناقش استعدادات بدء المرحلة الثانية لمشروعات حياة كريمة

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعا لمتابعة المراحل النهائية لتنفيذ أعمال المرافق والطرق الخارجية، ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز شربين، والذى نظمته المهندسة ريهام عبد الشافى منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

وناقش مختار، خلال الاجتماع نسب التنفيذ النهائية للأعمال المتبقية فى كافة القطاعات، ووجه بسرعة الانتهاء من كافة التشطيبات النهائية لأعمال المرافق والطرق الخارجية، مشيرا إلى ضرورة إعداد خطة تفصيلية بالأعمال اليومية لقطاعات المرافق بجميع المشروعات المنفذة، خاصة المجمعات الحكومية وخدمات الاتصالات والغاز والكهرباء لها، وضرورة تذليل العقبات التى تعترض التنفيذ فى تلك القطاعات على يتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال 3 أسابيع على الأكثر.

كما استعرض "مختار" خلال الاجتماع الاستعدادات والتجهيزات لفرش المجمعات والمنشآت الخدمية بقرى شربين استعدادا للتشغيل وتقديم خدماتها للمواطنين، مشددا على أهمية المتابعة الجيدة لوصول سيارات الفرش والأثاث لمواقع المجمعات والمنشآت الخدمية والانتهاء من فرشها بكل عناية للحفاظ على ما تم من إنجازه لخدمة أهالينا فى القرى.

وفى ذات السياق، ناقش "مختار" استعدادات الاجهزة التنفيذية للبدء فى أعمال المرحلة الثانية لمشروعات حياة كريمة بعدد 5 مراكز بنطاق المحافظة، والتى من المتوقع لها البدء أوائل يوليو القادم، حيث يتم البدء فى اعمال التصميمات لمشروعات المياه والصرف الصحى فى مراكز "بلقاس - اجا - ميت غمر - السنبلاوين – المنزلة" والتى تشملها المرحلة الثانية من المبادرة.

وفى هذا الصدد، أكد "مختار" أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة على مر تاريخها فى إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم فى كافة القطاعات.

ووجه "مختار" بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات والشركات المنفذة للمشروعات لتذليل العقبات التى تواجه الانتهاء من أعمال التنفيذ المتبقية بقرى شربين تمهيداً للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية.

وأكد "مختار" على ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها على مراكز المرحلة الثانية لتلافى أى مشاكل أو معوقات قبل البدء فى التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل.