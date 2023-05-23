محافظ الدقهلية يعتمد جداول ومواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف

الدقهلية شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم جداول ومواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي للعام 2023/2022، والتى تبدأ فى 15 يوليو المقبل.

أوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جداول الامتحانات الدور الثاني بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم 15لـ 19يوليو، وفي المرحلة الإعدادية العامة، الأول والثاني من 15لـ 20 يوليو، والثالث الإعدادي من 22 لـ 27، والإعدادية المهنية، في الصف الأول الإعدادي المهني من 15 لـ 19يوليو.

وجاء جدول الصف الثاني الإعدادي المهني من 15 لـ 19يوليو، والثالث الإعدادي المهني من 22 لـ 27يوليو، وفي المرحلة الثانوية العامة ، الصف الأول الثانوي العام من 15 لـ 20يوليو، والثاني من 15 لـ 20 يوليو.

وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الأول والثاني والثالث من 15 لـ 16يوليو ،والصفوف الرابع والخامس والسادس من 15 لـ 17يوليو ، وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس والسادس من 1 إلى 18يوليو، والأول والثاني الإعدادي مكفوفين من 15لـ 19 والثالث الإعدادي مكفوفين من 22 لـ27 يوليو، والأول الثانوي العام مكفوفين من 15 لـ 23 يوليو والثاني الثانوي العام مكفوفين من15 لـ 22 يوليو.

وفي مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع من 15 لـ 18يوليو، ومن الصف الخامس للثامن من 15لـ 17 يوليو، والصفوف الأول والثاني الإعدادي من 15 لـ 19 يوليو، والصف الثالث الإعدادي من 22 إلى 27 يوليو، والأول الثانوي من 15 لـ 22 يوليو، والثاني الثانوي من 15 لـ 23يوليو.

وبالنسبه للتعليم الفني، التعليم الزراعي تبدأ الامتحانات من 15 إلى 23 يوليو، والصناعي من 15 لـ 22 يوليو، والتجاري من 15 إلى 23يوليو المقبل.