محافظ أسوان: قافلة طبية لعلاج 3 آلاف نازح سودانى عبر الحدود البرية

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

قال هشام حامد، ممثل عن حزب تحالف الأحزاب المصرية، إن المشروعات الصغيرة إن لم تكن موجودة فلن تتمكن المشروعات الكبيرة من التواجد

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن القافلة التى تأتى بالتعاون بين حزب حماة الوطن، ومؤسسة "روتار إكت كمبيت" بالإسكندرية، استهدفت إجراء الكشف الطبى والعلاجى المجانى لحوالى 3 آلاف مريض على أيدى 33 طبيب فى التخصصات العلاجية المختلفة.

وعلى الجانب الآخر، كلف المحافظ، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، باستكمال أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بشوارع قرى وادى كركر، وخاصة قرى "3 و 4 و 5" لتسهيل حركة المترددين على هذه القرى.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال دول الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، لتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف البرى الدولى بكركر.