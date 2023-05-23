مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات الكليات للامتحانات.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

عقدت جامعة أسوان، اليوم، الثلاثاء، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم 111 برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة أعمال المجلس.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين، خلال انعقاد المجلس، استعداد جامعة أسوان ، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022م، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، والعمل علي سرعة إنهاء كل كليات الجامعة من إعلان نتائج الامتحانات، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أدائها.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعلمية، من تطبيق إجراءات وقواعد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من توفير لجان مجهزة للطلاب مع توفير الرعاية الطبية خلال أيام الإمتحانات والعمل علي تشكيل الكنترولات وتوافر المراقبين للاعمال الامتحانات التي سوف تبدأ من يوم السبت القادم الموافق 27 مايو الجاري وتنتهي يوم الخميس الموافق 22 يونيو القادم 2023م.