ماليزيا تؤكد عدم سماحها لطباعة المصحف الشريف بالحروف الرومانية

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قال نائب وزير الداخلية الماليزي الدكتور شمس الأنور نصرة، إن "الحكومة الماليزية لن تمنح إذنا لطباعة و نشر المصحف الشريف في النسخ الحرفي بالنص الروماني أو بلغات وحروف أخرى غير العربية في هذه البلاد".

وأوضح نصرة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية - اليوم / الثلاثاء / - أن هذا الأمر تم شرحه بوضوح في قانون طباعة النصوص القرآنية عام 1986 (قانون رقم 326) بمصر.

وتابع أنه "يجب أن يستخدم القرآن الكريم نصه الأصلي باللغة العربية فقط في هذه البلاد، وهذا ما تؤكده الوزارة بوضوح".

وأضاف "كما تشير الوزارة إلى قرار لجنة املذاكرة الـ24 التابعة للمجلس الوطني للشئون الإسلامية بماليزيا في 5 و 6 يونيو 1989 التي تقضي بمنع طباعة ونشر أي جزء من القرآن بغير اللغة العربية أو بدون نظام الكتابة القرآنية.