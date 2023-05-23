اليوم السابع
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مؤتمر العمل العربى يواصل فعالياته فى ثانى أيامه بمشاركة 21 دولة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 07:00 ص
مؤتمر العمل العربى يواصل فعالياته فى ثانى أيامه بمشاركة 21 دولة مؤتمر العمل العربى
كتبت آية دعبس

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تواصل منظمة العمل العربية، فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربى، فى ثانى أيامه، اليوم الثلاثاء، والذى من المقرر أن يستمر حتى الإثنين 29 مايو 2023، وتترأس الجمهورية الإسلامية الموريتانية أعمال هذه الدورة استناداً إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربى، ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في (21) دولة عربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أو من يمثله وممثلى المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

 

ويرأس حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وفد مصر الثلاثي المكون من وزارة القوى العاملة ومنظمات أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويشهد المؤتمر الترتيب والتنسيق للمشاركة العربية في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، المُقرر إنعقاده في قصر الأُمم المُتحدة بجنيف السويسرية خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه 2023 المقبل، بحضور 5000 مشارك، عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم.

 

وكان قد اختار فريق العمالي بلجان مؤتمر العمل العربي  في أول جلسة عقدت له صباح اليوم الاثنين عقب الجلسة الافتتاحية   محمد عبد العزيز جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائبا لرئيس المؤتمر عن الفريق العمالي، وتولي الدكتور جمال قادري اتحاد عمال سوريا الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب، رئاسة الفريق، عبد القادر عبد الله  اتحاد عمال فلسطين، نائبا للرئيس، إسامة سليمان  مقررا للفريق .


مؤتمر العمل العربى

منظمة العمل العربية

اتحاد العمال

القوى العاملة



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