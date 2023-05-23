وأضاف الكاتب أحمد بهبهاني في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الثلاثاء، أن تلك العلاقات المتميزة تعتبر نموذج للعلاقات الدولية الصلبة و إننا على يقين أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ستبقى موصولة بقوة بأشقائها في الخليج والمنطقة العربية كلها، وأنها ستواصل القيام بدورها الرائد تجاه إخوانها وباليقين نفسه نؤكد أن دول مجلس التعاون ستظل باقية على عهدها تجاه شقيقتها الكبرى مصر ولن تتخلى يوما عنها، وستواصل مساندتها إيمانا منها بأن المستقبل مشترك والمصير واحد، كما كنا دائما، وكما ينبغي أن نبقى.

وقال بهبهاني أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي شهدت عدة طفرات تنموية وحضارية شملت كافة المجالات غير مسبوقة ما يبعث على الفخر والاعتزاز ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك بين دول الخليج ومصر.

وحول الحديث عن سلطنة عمان لا يحتاج بالضرورة إلى مناسبة معينة فهي تظل حاضرة دوما، لكونها تشكل نموذجا متفردا، ليس فقط في محيطها الخليجي ولكن أيضا في المنطقة العربية كلها والتي تحولت إلى واحدة من الدول الرائدة اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق الذي أخذ على عاتقه مواصلة مسيرة البناء والتقدم على مستوى الانسان العماني والوطن في نهضة طموحة تشمل مختلف مناحي الحياة وانجازات اخرى في مختلف المجالات تضاف لسجل التنمية الحضارية والاقتصادية والوصول لتحقيق رؤية عام 2040.

وتابع الكاتب الكويتي أنه ستظل كل من سلطنة عمان ومصر في محيطهما الخليجي والعربي، نموذجا رائعا ورائدا للتقدم والتطور، وللحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار.

