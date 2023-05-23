اليوم السابع
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كاتبة أمريكية تطالب ترامب بتعويض 10 ملايين دولار للتشهير بها على CNN

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:09 ص
كاتبة أمريكية تطالب ترامب بتعويض 10 ملايين دولار للتشهير بها على CNN ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قدمت الكاتبة الأمريكية جين كارول أوراقا لدى المحكمة، تطالب فيها بالحصول على تعويض مالى كبير من الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بعد أن أدلى بتصريحات لاذعة عنها خلال الحوار المفتوح الذى أجراه مع شبكة سى إن إن الأمريكية فى وقت سابق هذا الشهر، وذلك فى أعقاب خسارته دعوى قضائية لصالح الكاتبة.

وتسعى كارول الآن، بحسب تقرير موقع CNBC، للحصول على ما لا يقل عن 10 ملايين من ترامب تعويضا فى دعواها الأصلية فى ضوء ما قاله فى العاشر من مايو على شبكة سى إن إن.

 وجاءت الخطوة بعد أن طلب محاميو الكاتبة من قاضة محكمة فيدرالية فى مانهاتن الإذن بتعديل قضية التشهير الأولى، التى أقامتها كارول ضد ترامب فى عام 2019، لتعكس تصريحاته الجديدة ضدها على "سى إن إن"، والتى قالت إنها أيضا تمثل تشويها لها.

وجاء فى الشكوى المعدلة المقترحة أن تصريحات ترامب التشهيرية بعد الحكم تظهر عمق حقده تجاه كارول لأنه من الصعب تخيل سلوك تشهيرى يمكن أن يكون مدفوعا ح بالكراهية أو سوء النية أو الحقد أكثر من هذا.

وتابعت: هذا السلوك يدعم منح تعويضات عقابية كبيرة للغاية لصالح كارول لمعاقبة ترامب وردعه عن الانخراض فى مزيد من التشهير وردع آخرين عن فعل الشىئ نفسه.

وكانت الدعوى القضائية الثانية التى أقامتها كارول فى أواخر عام 2022 واتهمت ترامب بالاغتصاب والتشهير، قد انتهت بعد أن وجدت هيئة محلفين فى المحكمة، وبعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات، أن ترامب مسئول عن الاعتداء الجنسى عليها ولتشويهها فى الخريف الماشى عندما نفى تلك المزاعم.

 

 


ترامب

الرئيس الامريكى السابق

قضايا ترامب

جين كارول

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