ويخاطب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - حسبما ذكرت المنظمة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" الاجتماع ليطلعه على التطورات الخطرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس الشريف بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.