اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 05:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

غدا انطلاق المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لجامعة عين شمس

الثلاثاء، 23 مايو 2023 05:00 ص
غدا انطلاق المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لجامعة عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يطلق قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، غدا الأربعاء، المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام 2023، تحت رعاية ‏الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتورعلي الأنورعميد كلية الطب بجامعة عين شمس.
 
يأتى المؤتمر بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، برئاسة الدكتور أشرف الأبيض رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس، و الدكتور وليد عبد الغني سكرتير عام المؤتمر وذلك خلال الفترة من 24 -  26 مايو .
 
ويشهد المؤتمر هذا العام العديد من الفعاليات والمحاضرات المتنوعة التي تشمل جميع  التخصصات الدقيقة لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كما يشهد المؤتمر حضور أكبر تجمُّع دولي لجرّاحي المخ والأعصاب من مختلف أنحاء العالم، حيث يضم أكثر من ثلاثين محاضر أجنبي من أكبر الجامعات العالمية، بجانب المشاركة الفعّالة من أساتذة جراحة المخ والأعصاب من الجامعات المصرية المختلفة، وبالإضافة إلي جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس.
 
 ويناقش المؤتمر كل ما هو جديد في جراحات المخ والأعصاب الدقيقة لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده، وبحث كيفية الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المستحدثة التي بدأ استخدمها مؤخراً علي نطاق واسع بهدف إضافة المزيد من التميز لهذا التخصص الهام.
 
‏ويشهد المؤتمر أيضاً تنظيم اكثر من ورشة عمل علي هامش فعالياته، حيث تبدأ الورش من يوم 21 مايو وحتي موعد بداية المؤتمر وذلك من أجل التدريب العملي لشباب الأطباء تحت إشراف أكبر الأساتذة المتخصصين سواء باستخدام الجثث المجهزة أو النماذج التدريبية المجسمة.
 
ولأول مرة هذا العام، يتم تخصيص جلسات بالمؤتمر لمناقشة دور المرأة في جراحة المخ والأعصاب وتقديم نماذج مشرفة وواعدة من الطبيبات التي تخصصن بهذا التخصص الصعب، وهناك جلسة أخري لمناقشة الدور الهام لهيئة لتمريض بجراحات المخ والأعصاب  وذلك بالمشاركة والتنسيق مع أعضاء هيئة تدريس كلية التمريض بجامعة عين شمس ، وسيتم أيضاً تخصيص جلسة للإستماع إلي الأبحاث المقدمة من شباب الأطباء والتي نالت أعلي الدرجات من خلال تقييم اللجنة العلمية للمؤتمر. 
 
كما سيشهد اليوم الختامي للمؤتمر تقديم الجوائز لأفضل الأبحاث المشاركة بفعاليات المؤتمر.

جامعه عين شمس

عين شمس

جراحات المخ والأعصاب

طب عين شمس



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة عين شمس من مزارع كلية الزراعة: خطة لاستزراع أرض الجامعة بالوادى الجديد

الأحد، 14 مايو 2023 10:22 ص

طوارئ بكليات جامعة عين شمس استعدادا لامتحانات نهاية العام.. الكليات تخاطب الطلاب عبر صفحتها بجداول الامتحانات والمحظورات.. الألسن تبدأ 3 يونيو والحقوق 21 مايو.. وتحذير للطلاب من التدخين فى اللجان

الأربعاء، 17 مايو 2023 03:00 ص

تقنية لأول مرة.. نجاح زراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة بجامعة عين شمس

الأربعاء، 17 مايو 2023 10:20 ص

سفير البرتغال يزور جامعة عين شمس للاحتفال باليوم العالمى للغة البرتغالية

الجمعة، 19 مايو 2023 12:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة