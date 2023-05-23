طلاب جامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ يشاركون فى المعسكر التدريبى بالصين

كفر الشيخ - محمد سليمان

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ملك محمود رمضان الطالبة بجامعة الطفل بكفر الشيخ لاختيارها ضمن الطلاب المرشحين للمشاركة في المعسكر التدريبي "The Belt and Road Teenager Maker Camp" بالاشتراك مع CYSC التابع للأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار رئيس الجامعة، ان فاعليات المعسكر التدريبي تمتد لمدة ثلاث شهور من يونيو 2023 الي سبتمبر 2023 على مرحلتين الاولي عن بعد والثانية سوف تقام في إحدى المقاطعات الصينية في خلال شهر سبتمبر.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة للارتقاء بها، كما أنها تولي اهتماما خاصا بالطفل المصري بهدف تخريجه وهو يمتلك مهارات ومعارف تمكنه من التعامل مع مختلف تطورات الحياة، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وتغير متطلبات سوق العمل، والتي بالتأكيد ستتغير بشكل كبير في المستقبل، وبالتالي الدولة المصرية تعطي الطفل أولوية خاصة.

وأضاف أن جامعة الطفل تهدف إلى اكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

وقالت الدكتور أميرة عكاشة منسق جامعة الطفل، أن برنامج جامعة الطفل، هو برنامج ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتدعم الأكاديمية البرنامج من الناحية التقنية والتمويل المالي ووضع المناهج العلمية لتتناسب مع كل فئة عمرية ومتابعة التنفيذ لاكتشاف المواهب العلمية والمبتكرين والمخترعين في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، ويدرس الأطفال بقاعات المحاضرات والمعامل بالجامعة، علي يد أساتذة جامعيين.