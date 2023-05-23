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طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى اللغة الأجنبية والتربية الدينية

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:00 ص
طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى اللغة الأجنبية والتربية الدينية امتحانات الشهادة الإعدادية
كتبت – مرام محمد

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يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اليوم الثلاثاء الموفق 23 مايو، امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يوم السبت الماضي الموافق 20 مايو، وذلك بمشاركة حوالي 188 ألف طالب وطالبة مقسمين على 686 لجنة وعدد 2 لجنة للحالات الخاصة على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات، مؤكدا تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل على حل أى معوقات قد تواجه الطلاب.

ونبه مدير المديرية على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان حتى وإن كانت مغلقة، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشددا على تطبيق أقصى عقوبة لمحاولات الغش في الامتحانات.

وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديرى العموم بعدم دخول أى طالب اللجان بعد الساعة التاسعة والربع حرصًا على انتظام العملية الامتحانية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.


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