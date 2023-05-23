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طارق يوسف مديرا تنفيذيا للمستشفيات في جامعة عين شمس

الثلاثاء، 23 مايو 2023 10:44 ص
طارق يوسف مديرا تنفيذيا للمستشفيات في جامعة عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت جامعة عين شمس، صدور قرار للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعيين الدكتور طارق يوسف أحمد يوسف، أستاذ الجراحه بكلية الطب جامعة عين شمس مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.
 
يذكر أن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قد أصدر قرارا بقيام الدكتور طارق يوسف أحمد يوسف الأستاذ بكلية الطب بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس اعتبارًا من 13/11/2022.
 
والدكتور طارق يوسف هو أستاذ مساعد الجراحة العامة، أستاذ مساعد جراحة عامة متخصص في جراحة الأورام النسائية حصل على الدكتوراة في الجراحة العامة، كما حصل على زمالة كلية الجراحيين الملكية، وكان قد حصل على ماجيستير زمالة جراحة المناظير من إيطاليا.
 
كما شغل عددا من الوظائف منها مدير مستشفى الدمرداش الجامعي، ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس.

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