ضياء رشوان: لا توجيه فى شىء ولا خطوط حمراء بالحوار الوطنى

كتب أحمد عرفة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني رجل مخلص وجاد وبه ميزات كثيرة عدا أنه مع نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة، متابعا: «تناقشنا مع بعض كثيرا، ورأيي وكتاباتي وكتبي عن القائمة النسبية».

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، «المستشار محمود في الجلسة الأولى طلب الكلمة، وأبدى رأيه حول هذا الموضوع، وبخلاف ما كنت أنتويه أعلنت خلافي معه في الجلسة العلنية حتى لا ينصرف أحد في ذهنه بأن هناك شيئاً من التوجيه».

وتابع: «لا يوجد توجيه في شيء، ولم ينم إلى علمي ولا قيل لي صراحة أو تلميحا أو تصريحا بوجود خط أحمر، لا قبل الحوار خلال سنة كاملة من حالة الحوار أو في جلسات الحوار».

وواصل: «مازلت شخصيا مع القائمة النسبية، ولا يوجد موانع دستورية منها أبدا، ولا يوجد نص في الدستور ملزم بمجلس النواب إلا بنسبة 25% للمرأة، وهذا فرض العين الوحيد لمجلس النواب».