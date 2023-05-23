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ضبط سائق ضرب راكبة بمدينة الشروق.. والمتهم فى التحقيقات: ما دفعتش الأجرة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:29 م
ضبط سائق ضرب راكبة بمدينة الشروق.. والمتهم فى التحقيقات: ما دفعتش الأجرة كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض فتاة للمضايقة والاعتداء بالضرب والسب من سائق سيارة "تابعة لإحدى شركات التوصيل" أثناء استقلالها السيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.
 
بالفحص أمكن تحديد صاحبة الشكوى وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) وباستدعائها وسؤالها قررت بمضمون ما سبق.
 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار اليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بسبب عدم سداد المُبلغة لقيمة الرحلة، واتهمها بالتعدى عليه بالسب والشتم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اخبار الحوادث

الشروق

وزارة الداخلية

مدينة الشروق



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