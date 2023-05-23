اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:03 م
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ضبط المتهم بقتل سيدة بآلة حادة فى الجيزة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:46 م
ضبط المتهم بقتل سيدة بآلة حادة فى الجيزة العثور على جثة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل سيدة داخل مسكنها، حيث اعتدى عليها بآلة حادة، وتبين أنه جارها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، ومناظرة الجثة، تبين وجود شبهة جنائية، وأن الضحية تعرضت لاعتداء بآلة حادة. 

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه أحد جيرانها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 


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