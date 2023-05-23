ضبط المتهم بالنصب على المواطنين عبر الفيس بوك

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك والإستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء من (إحدى السيدات " تحمل جنسية إحدى الدول) بتعرفها على ( إحدى السيدات ) عبر إحدى المجموعات الخاصة بالمغتربين على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك "، والتى أبدت رغبتها فى مساعدتها فى تحويل مبلغ مالى لحسابها بأحد البنوك بالدولة التى تحمل جنسيتها بالعملة الأجنبية ، وذلك عن طريق تحويل المبلغ لحساب ( أحد الأشخاص ) الذى قام بالإستيلاء على المبلغ المشار إليه .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وبالتعامل الفنى تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") متواجد بإحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبإستهدافه أمكن ضبطه .. وبحوزته (مبلغ مالى - عدد 5 هواتف محمولة - عدد 7 خطوط للهواتف "محلية - دولية" - مشغولات ذهبية).

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة والإستيلاء على المبلغ المالى من المجنى عليها عن طريق إنتحاله إسم السيدة المشار إليها، وأضاف بقيامه بالدخول على المجموعات الخاصة بالمغتربين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتواصله مع المشاركين وإيهامهم بقدرته على تحويل المبالغ المالية خاصتهم للدول التى يرغبون التحويل إليها بالعملة الأجنبية عقب قيامهم بتحويل ما يقابلها بالعملة المحلية على حسابه الشخصى بأحد البنوك، وإيهام ضحاياه بأنه مقيم خارج البلاد وإنتحاله عدة أسماء وإستخدامه خطوط هواتف محمول دولية ، وعقب تحويل الأموال يقوم بالإستيلاء عليها ، وأضاف بقيامه بإستئجار عدد من الشقق السكنية والتنقل بينها خشية ضبطه.