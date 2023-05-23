اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 09:47 م
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ضبط المتهم بالاستيلاء على أموال عجوز بتبديل البطاقة البنكية بالإسكندرية

الثلاثاء، 23 مايو 2023 07:46 م
ضبط المتهم بالاستيلاء على أموال عجوز بتبديل البطاقة البنكية بالإسكندرية كلابشات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تداول بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعليق مدعوم بصور ومقطع فيديو إدعت خلاله صاحبة الحساب بقيام شخص بسرقة بطاقة بنكية ومبلغ مالى من سيدة مسنة بأسلوب المُغافلة حال قيامها بعملية سحب أموال من ماكينة صراف آلى كائنة أمام أحد البنوك بمحافظة الإسكندرية ، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك.
 
بالفحص وإجراء التحريات توصلت الجهود إلى تحديد الشاكية (موظفة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية).. وتبين أنه بتاريخ 1 الجارى تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من "والدة الشاكية " (ربة منزل"مسنة" - مقيمه بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية) بقيام أحد الاشخاص بمغافلتها وسرقة مبلغ مالى عن طريق تبديل البطاقة البنكية الخاصة بها بآخرى وتحريرها محضر بالواقعة .
 
بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية).. وعقب تقنين الإجراءت تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .

الداخلية

سرقة اموال

بطاقات بنكية



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