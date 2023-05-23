اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط أطراف مشاجرة فى الهرم بسبب اتهامات سرقة موتور

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:44 ص
ضبط أطراف مشاجرة فى الهرم بسبب اتهامات سرقة موتور حملات أمنية _أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 6 أشخاص بتهمة التشاجر وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الهرم، نتيجة اتهام مزارع لآخر بسرقة موتور مياه، وأسفرت المشاجرة عن اشتعال النار بسيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن 6 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة، نتيجة اتهام أحدهم لآخر بسرقة موتور مياه، وشهدت المشاجرة إطلاق أعيرة نارية، وحرق سيارة. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

مشاجرة

مشاجرة بالهرم

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة