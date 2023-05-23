ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1560 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف مدير الامن، من ضبط 8 أسلحة نارية، و كيلو من المواد المخدرة المتنوعة" حشيش، وبانجو"و480 جرام هيروين، إضافة لضبط 25 سلاح أبيض، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

‏‎كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة، برئاسة مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1560 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق، وقلين، وفوه" حيث تم ضبط 22 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 45 مخالفة دراجة نارية، و 48 مخالفة سير بدون تراخيص 30 بدون رخص قيادة و15 بدون رخص تسيير، و 1400 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.