اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:03 م
صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.90 تريليون جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3041 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 19995 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7016 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3066 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.

البورصة اخبار البورصة

البورصة المصرية

بورصة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة