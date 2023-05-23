صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.90 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3041 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 19995 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7016 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3066 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.