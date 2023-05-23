صحة الدقهلية: الكشف على 1639 مريضا خلال قافلة بقرية أم الرزق بشربين

وتم توقيع الكشف على 1639 مريضاً، وضمت 12 عيادة منهم 7 عيادات متنقلة: ( 2 اطفال ، تنظيم اسرة , أنف وأذن - رمد ) و 5 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وقد جاء بيان القافلة كالتالي الكشف فى عيادة الباطنة على 284 مريض ، والكشف على 220 طفل ، والكشف على 164 حالة فى الجراحة ، وبعيادة أنف وأذن 189 مريض ، وبعيادة العظام 161 مريض ، والرماد 111، والجلدية 157 ، والأسنان 178، وبعيادة النسا وتنظيم أسرة 175 حالة .

كما تم إجراء عدد 298 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 58 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 121 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 106 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 11 قراراً للعلاج على نفقة دولة .

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 32 ندوة تثقيفية ، و 140 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.