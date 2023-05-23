اليوم السابع
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سفارتا هولندا وكندا بالقاهرة تحتفلان باليوم العالمى لحرية الصحافة.. فيديو

الثلاثاء، 23 مايو 2023 04:08 م
سفارتا هولندا وكندا بالقاهرة تحتفلان باليوم العالمى لحرية الصحافة.. فيديو مع سفير هولندا بالقاهرة
كتبت: هناء أبو العز

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احتفلت سفارتى هولندا وكندا، باليوم العالمى لحرية الصحافة في القاهرة، باحتفالية جمعت ممثلي وسائل الإعلام الخاصة و القومية، وعددًا من الصحفيين المستقلين، وأعضاء نقابة الصحفيين ، والمسئولين الإعلامين بالسفارات الأجنبية والدبلوماسيين.
 
وقال سفير هولندا بالقاهرة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة   فى 3 مايو 1993 قد اعتمدت اليوم العالمي لحرية الصحافة بموجب توصية تم اعتمادها في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لليونسكو فى 1991، وبالتالي هو يوم يمثل فرصة للتذكير بضرورة دعم الصحفيين و رصد الوضع  الذى تؤول اليه حرية الصحافة حول العالم.
 
من جانبه قال ماثيو فريزين مستشار الشؤون السياسية والعامة بسفارة كندا في مصر، إن حرية الصحافة هي حجر الزاوية للديمقراطية، ولبنة بناء للمجتمعات القوية، وذلك لأن الوصول إلى المعلومات هو أحد الطرق الرئيسية التي يمكن للمجتمعات من خلالها مساءلة الجهات الفاعلة القوية.
 
ولفت ماثيو إلى  أن  قدرة الصحف على إتمام عمله، ومتابعة ما يجرى وتسجيله، والنشر عنه سواء  كان ذلك يتعلق بالاقتصاد أو الانتخابات أو العمل البرلماني ، يؤدى إلى فائدة المجتمع عندما يتمكن المواطنون من الوصول إلى معلومات جيدة وموثوقة وغير متحيزة .
 

هولندا

كندا

اليوم العالمى لحرية الصحافة

اليونسكو



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