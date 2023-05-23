ونشر زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام، صورا تظهره وهو يقدم جوائز، ويقف لالتقاط صورة جماعية مع مشاة البحرية.

وقال زيلينسكي "إنني اليوم هنا من أجل تهنئة لمقاتلينا في يوم مشاة البحرية الأوكرانية".

كما أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتطوير قوات مشاة البحرية، وكذلك لتزويد المشاة الأوكرانيين بالأسلحة والمعدات الحديثة وإنشاء ألوية جديدة من البحرية الأوكرانية.

من ناحية أخرى، أعلنت سلطات مقاطعة بيلجورود الروسية، الحدودية مع أوكرانيا، أن قوات الأمن تواصل عمليات تمشيط المنطقة بعد محاولة مجموعة تخريب أوكرانية التسلل إلى هناك.

وقال حاكم المقاطعة -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من المسيرات دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن عدد الجرحى جراء الهجوم الذي شنته مجموعة التخريب على المنطقة الحدودية، ارتفع إلى 12 شخصا بالإضافة إلى تضرر عددا من المنازل، داعيا في الوقت ذاته سكان المدينة الذين غادروا منازلهم موقتا إلى عدم العودة حتى تسمح الأوضاع الأمنية بذلك.

يأتي هذا في الوقت الذي فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب مواد القانون الجنائي الروسي، ومنها "العمل الإرهابي"، بعد هجوم شنه مسلحون أوكرانيون، أمس، على مقاطعة بيلجورود الروسية المجاورة لأوكرانيا؛ أسفر عن سقوط جرحى وتضرر عدد من المنازل.