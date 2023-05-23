"زيادة نسبة الفقس فى السمان".. مشروع تخرج لطلاب كلية تكنولوجيا وتنمية الزقازيق

الشرقية- فتحية الديب

السمان من أنواع الطيور المعروفة بمذاقها المميز، وله فوائد صحية عديدة يتمتع بمذاقه الشهى، بالإضافة إلى عناصره الغذائية والفيتامينات التى يحتاجها جسم الإنسان، وقدم مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، فكرة مشروع التخرج الخاص بهم عن بحث بعنوان" زيادة نسبة الفقس فى السمان من خلال بعض التجارب.

وقال الدكتور" خالد محروس" عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، يؤدى مشروع تربية السمان دورا حيويا فى تلبية احتياجات الناس من اللحوم أو البيض ولحم وبيض السمان من المنتجات الغذائية المناسبة لمرضى السكر، السمان غنى بالبروتين ويمكن تحسين الإبصار لكونه يحتوى على نسبة عالية من البروتين، والحفاظ على صحة البشرة ونضارتها ويحتوى السمان على فيتامينات ا وب وه، مما يسهم فى الوقاية من الشيخوخة المبكرة والحفاظ على النضارة الطبيعية للبشرة، وتقوية العظام ويحتوى على السمان على الفسفور والكالسيوم مما يقى من مشكلات العظام، ويعمل على تحسين صحة القلب ويساعد البروتين الموجود فى لحم السمان وبيضه فى الجسم على تقليل مستويات الكوليسترول الضار فى الجسم ما يحسن صحة القلب ويقى من النوبات القلبية.

وقال الدكتور" أحمد محمد عبد الوهاب" مدرس بقسم الدواجن بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، والمشرف على الوحدة البحثية الخاصة بإنتاج السمان، أن مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بالكلية، أعدوا مشروع بحثى عن السمان، وفى نفس الوقت فكرة البحث سوف ينشر دولى، وخطوات عمل التجربة تم تقسيم بيض السمان إلى أربع مجموعات وكل مجموعة قسمت إلى مجموعتين، المجموعة الأولى هى مجموعة الكنترول وهذه المجموعة لا يتم وضع فيتامين B2 بها وتعامل بالماء المقطر فقط، وتم تقسيم المجموعة إلى مجموعتين مجموعة تم التعامل بالغمر والمجموعة الاخرى تم المعاملة بالرش، والمجموعة الثانية كانت المعاملة بفيتامين B2 بمقدار 3 جرام على لتر الماء وتم تقسيمها إلى مجموعتين مجموعة غمر ومجموعة رش، وتم عمل نفس الوضع مع المعاملة 4 جرام والمعاملة 5 جرام، والبوادر الاولية أظهرت أن الغمر نتائجه أعلى من الرش فى نسبة الفقس، وكانت فى فروق فى الأوزان بين الغمر والرش.

وأضاف " عبد الوهاب" يستهلك طائر السمان حوالى 500-650 جم علف ليصل إلى وزن 200 - 250 جم خلال فترة ال 45 يوم الأولى من العمر، ومع المربى المحترف يصل إلى 300 جرام، فضلا عن كونه مجال جيد للاستثمار، كما ينتج بيض بعد 45 يوم بالمقارنة مع الدجاج التى تنتج بعد 150 يوم سريع النمو حيث يصل إلى حوالى 150 جم فى عمر أقل 5 أسابيع، و لون القشرة أبيض ومبرقش باللون البنفسجى، منوها أن إنتاجه

إنتاج عالى من البيض 250 - 300 بيضة فى السنة الإنتاج، وزن البيضة حوالى 10-12 جم، ومدة التفريخ من 14- 17 يوم، ولون الإناث فيه رمادى فاتح والذكور رمادى ومنطقة الرقبة بنية اللون، ويمكن لطيور السمان أن تعيش حتى عمر 5 سنوات.

وأشار" عبد الوهاب" أن تربية السمان مشروع مربح للشباب لكونه لا يحتاج مساحة كبيرة للتربية، فضلا عن قلة تكلفته المادية الدورة مدتها 45 يوم، الطلاب قاموا بشراء 1200 جنيه بيضة البيضة سعرها 2 جنيه ونصف، والعلف ب6000 جنيه، وبإجمالى 300 بيضة الواحدة ب 30 جنيه.

فيما قال " عبد الرحمن سيد شعراوى " طالب بالفرقة الرابعة بكلية تكنولوجيا وتنمية جامعة الزقازيق، مشروعنا عن تأثير فيتامين بى، على نسبة الفقس وجودة اللحم، وأقمنا تجارب مختلفة عليه واستقرنا على أفضل نسبة تعطى أعلى نسبة فى زيادة الفقس، فطائر سريع الدورة الإنتاجية يعطى 300 جرام لحم، والسمان نوعان يابانى واوربى، واليابانى معروف فى مصر، منوها، استخدمنا فى تجربتنا على بيض خاص بإنتاج السمان وكانت نتيجة فقس البيض فيه 80% والطبيعى فى فقس السمان لا يتخطى نسبة 70%، ووزن السمان فى التسمين يقدر ب 250 جرام ربع كليو، لكن وزن السمان فى تجربة الطلاب وصل إلى 350 جرام، نوعين داخل التجربة نوع يابانى واللى خارج التجربة الأوروبى.

وقال" إمام بكر" طالب بالفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، أن السمان يحتاج نصف كيلو علف طول مدة الدورة 45 يوما ويعطى وزن أكثر من 250 جرام وعملية بيعه تعطى نسبة مالية مربحة

فيما قال " عبد الرحمن عبد الجواد" طالب بالفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا، مشروع تأثير فيتامين بى على نسبة الفقس فى البيض ومتابعة تأثيره على النمو وإنتاج اللحم، أعطى نتائج طيبة، والسمان أقل مقارنة بالدواجن فى للاعلاف، والدواجن تستهلك فى الدورة 4 كيلو علف لكى تعطى كيلو لحم، لكن السمان يحتاج 500 جرام علف، ليعطى 250 جرام لحم ولحمه مفيد لأمراض القلب، على عمر 42 يوما يبدأ إنتاج من البيض على عكس الدواجن تعطى إنتاج من البيض 150 بيض إنتاجه من البيض 300 بيضة سنويا.

وقال مجموعة الطلاب المشاركين فى المشروع، على الرغم من صغر حجم بيض السمان الا أنه يحتوى على مواد غذائية كثيرة، البيضة الواحدة من بيض السمان توفر جزء كبير من الاحتياجات اليومية من فيتامين B12 والسيلينيوم وفيتامين B2 وغنى جدا بالحديد ويحتوى على كمية كبيرة جدا من البوتاسيوم والذى يساعد على تحسين قدرة خلايا الدم الحمراء على القيام بوظائفها الحيوية ويحتوى على مضادات الأكسدة.

شارك فى المشروع كل من الطلاب" أحمد سلامة الباهي- أحمد محمود عبد الوهاب- أمام بكر امام- سارة هشام عوض- طارق اشرف عزت- عبد الرحمن سيد شعراوى- عبد الرحمن عبد التواب- كريم السيد محمد- محمد خالد محروس- هاشم محمد عوض- يوسف احمد عزب- يوسف خالد احمد"



الدكتور أحمد محمد عبد الوهاب مدرس بقسم الدواجن بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق،



السمان الاوربى



السمان..



السمان



الطلاب



تربية السمان



زيادة انتاجية الفقس فى تجربة الرى بالغمر



سمان يابانى



طلاب الفرقة الرابعة كلية التكنولوجيا



طلاب مشروع التخرج امام وحدة السمان



طلاب مشروع التخرج مع الدكتور احمد عبد الوهاب



عبد الرحمن احد الطلاب يشرح تجربة المشروع



مشروع تربية السمان لا يحتاج مساحة كبيرة للتربية