رفع إشغالات وتعديات "سوق الخميس" فى أسوان.. صور

أسوان – صلاح المسن

شهدت منطقة سوق الخميس بمدينة أسوان، حملة رفع إشغالات وتعديات علي الطريق من أجل تحقيق السيطرة والإنضباط، واستعادة المظهر الحضارى، داخل الأسواق وفي الشوارع الرئيسية والداخلية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف جهود النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة سوق الخميس ومول الجيش بنطاق حى غرب المدينة، وأسفرت الحملة أسفرت عن رفع 822 حالة إشغال وتعدى، بالإضافة إلى تحرير 17 محضر إشغال طريق.

شارك أيضا في الحملة، مسئولى جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين والإدارة الصحية ومكتب تفتيش الأغذية.

من ناحية أخري، كان قد استلمت محافظة أسوان، سيارات قلاب جديدة، حيث يتم تعزيز منظومة النظافة بهذه السيارات، حيث تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سيارات القلاب الجديدة بواقع 10 سيارات سعة 5 أطنان، تسلمتها المحافظة ضمن أسطول يضم 40 سيارة، ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل و التنظيف والجلي بالطرق العامة والأماكن السياحية، جارى إستكمال توريدها بالخطة الإستثمارية، للعام المالى الحالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه.

كما اطمأن المحافظ، على حركة التشغيل للسيارة والقلاب الملحق بها، وكذا جودة محتويات شنطة المستلزمات، التى تم توفيرها داخل كل سيارة، وخلال تفقده للسيارات الجديدة، وأكد محافظ أسوان في " تصريحات صحفية" على أنهم يعملون جاهدين على الارتقاء بمنظومة النظافة، من خلال توفير المعدات اللازمة، لإنجاح المنظومة وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة.



حملة مكبرة لإزالة الإشغالات (1)



حملة مكبرة لإزالة الإشغالات (2)



حملة مكبرة لإزالة الإشغالات (3)