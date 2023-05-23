اليوم السابع
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رصف وتطوير الطرق الموازية والواقعة أسفل محور عمرو بن العاص الجديد.. فيديو

الثلاثاء، 23 مايو 2023 08:08 م
رصف وتطوير الطرق الموازية والواقعة أسفل محور عمرو بن العاص الجديد.. فيديو محور عمرو بن العاص
كتبت - مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو لأعمال تطوير ورصف الطرق الموازية والواقعة أسفل محور عمرو بن العاص الجديد الرابط مع الطريق الدائري.
 
وأوضحت المحافظة أن المحور يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكارى)، وذلك بطول 4.3 كم وعرض 12 حارة مرورية ويشمل كوبرى علوى بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).
 
وأشارت أن مشروع المحور يشمل إعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالى واستغلال المساحات المتوافرة أسفله في إقامة نقاط خدمية حضارية كمتنزهات وجراجات، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة الشوارع الموازية والعمودية على المحور لتحقيق طفرة فى الحركة المرورية.
 
جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر توجيهات لرؤساء أحياء الهرم والطالبية بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليم المواقع المتبقية ضمن مسار مشروع محور عمرو بن العاص، والتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لوضع مخطط شامل لمسارات الحركة أسفل وبمحيط المشروع وتسهيل حركة المرور خاصة في تقاطعاته مع المحاور المرورية الرئيسية كشوارع الهرم وفيصل وترسا.
 
 
 

محور عمرو بن العاص

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الجيزة

شارع الهرم

الدائري

الطريق الدائري



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