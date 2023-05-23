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رابعة ابتدائى السبت.. "تعليم الجيزة" تعلن مواعيد إعلان نتائج صفوف النقل

الثلاثاء، 23 مايو 2023 04:37 ص
رابعة ابتدائى السبت.. "تعليم الجيزة" تعلن مواعيد إعلان نتائج صفوف النقل وزارة التربية والتعليم
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب صفوف النقل، على النحو التالي:
 
-السبت 27 مايو: إعلان نتائج الصفين الرابع الابتدائي، والأول الإعدادي.
-الأحد 28 مايو: إعلان نتائج الصفين الخامس الابتدائي، والثاني الإعدادي.
-الإثنين 29 مايو: إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي.
 
وأكدت المديرية أنه حرصا على سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس وفي إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرا على أولياء الأمور، سيتم إعلان النتائج طبقا للجدول المعلن، على أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
 
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