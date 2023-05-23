اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:53 م
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رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك فى اجتماع افتراضى مع وزيرة صحة زامبيا

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:31 م
رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك فى اجتماع افتراضى مع وزيرة صحة زامبيا رئيس هيئة الدواء المصرية يحضر اجتماعاً افتراضيا مع وزيرة صحة زامبيا
كتب وليد عبد السلام

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حضر الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا افتراضيا مع الدكتورة سيلفيا ماسيبو، وزيرة الصحة بدولة زامبيا، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والسفير معتز أنور، سفير مصر بزامبيا.
 
تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون الثنائي بين الجانبين في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ومناقشة آليات دعم التبادل التجاري بين البلدين، وسبل التنسيق بين الجانبين لدعم نفاذ الدواء المصري لدولة زامبيا.
 
أشاد رئيس الهيئة بقوة العلاقة بين البلدين الشقيقتين، وأكد حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل الخبرات مع زامبيا في مجال الرقابة على المستحضرات الطبية، وكذا دعم التبادل التجاري والصناعي بين البلدين.
 
وأعربت وزيرة الصحة بدولة زامبيا عن تطلع بلادها للتعاون مع مصر في مجال المستحضرات الطبية، وترحيبها بدخول شركات الأدوية المصرية للعمل بالسوق الزامبي.
 
جاء ذلك في إطار التكليفات الرئاسية بأولوية دعم سياسات التصدير، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع العمق الأفريقي، وتيسير إجراءات نفاذ وإتاحة المستحضرات الطبية المصرية للسوق الأفريقية، وحرص هيئة الدواء المصرية على التعاون البناء مع مختلف الدول الأفريقية الراغبة في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الرقابة على المستحضرات الطبية. 
 

هيئة الدواء المصرية

الرقابة الدوائية

المستحضرات الدوائية

زمبيا



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