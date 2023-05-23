رئيس الوزراء يلتقى وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

على هامش مشاركته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مريم بنت على بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فى قطر، وحضر المقابلة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وخلال المقابلة، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الأخوة وأواصر التعاون التى تربط مصر وقطر، معرباً عن اعتزازه بالزيارة التى أجراها للدوحة مؤخراً على رأس وفد وزارى لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والتقى خلالها بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر الشقيقة، ونقل إلى سموه تحيات أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

من جانبها، أعربت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية عن سعادتها بزيارة مصر للمشاركة فى فعاليات الاجتماع الإقليمى الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية"، كما أشادت بالتعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي فى المجالات محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء استعراض ملفات التعاون بين الوزارتين المصرية والقطرية، بما يسهم فى تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.