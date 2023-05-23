رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي رئيس صندوق التنمية الصيني الإفريقي

كتب مدحت عادل

وليد جمال الدين: نستهدف توطين الصناعات الدوائية.. ونسعى لمزيد من التعاون الصيني الإفريقي والاستفادة من مبادرة الحزام والطريق

في إطار استكمال النشاط المكثف لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العاصمة الصينية، بكين، وعدة مقاطعات صينية تبدأ من الغد في تيانجين، أقيم غداء عمل على شرف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السيد وليد جمال الدين، بحضور السفير عاصم حنفي سفير مصر لدى الصين والوزير مفوض أحمد زكي رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري لعقد لقاءات مع ممثلي صندوق التنمية الصيني الإفريقي برئاسة السيد سونج لي، رئيس صندوق التنمية الصيني الأفريقي، كما التقى وفد الهيئة السيد كيا دو عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جان أند لي للصناعات الدوائية، والتي تعد أحد أكبر الشركات الصينية العاملة في هذه الصناعة .

وفي هذا السياق، تحدث السيد وليد جمال الدين عن طموحات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين مختلف القطاعات الصناعية والخدمية التي تستهدفها، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية ولكن أيضاً لتلبية احتياجات السوق الأفريقية، وأشار إلى أن الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً لتجهيز المنطقة بكل المواصفات التي تجعل منها مركزاً مميزاً في حركة الصناعة والتجارة والتصدير من خلالها ، مما يؤكد على قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على لعب دور الوسيط الاقتصادي بين مختلف الأسواق والمنتجات، مؤكداً على سعي المنطقة الاقتصادية لمزيد من التعاون الصيني الإفريقي لتوطين الصناعات المستهدفة أبرزها الصناعات الدوائية والمادة الفعالة لها وصناعة السيارات والوقود الأخضر والصناعات المكملة لها والتي تلبي احتياجات الأسواق العالمية والإقليمية .

وخلال اللقاء مع رئيس صندوق التنمية الصيني الافريقي الذي أبدى استعداد الصندوق لتمويل المشروعات الصينية المهتمة بالاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، وخاصة المشروعات الكبرى مثل: الهيدروجين الأخضر وصناعاتها المكملة، وكذا اطلاعه على كافة المشروعات الحالية والمستقبلة والقطاعات المستهدفة والحوافز الاستثمارية التي يتم منحها، لافتاً إلى قيام الصندوق الصيني – الإفريقي للتنمية بالاستثمار في 8 مشروعات داخل مصر منها مشروعين بمنطقة (تيدا- مصر) بالمنطقة الصناعية بالسخنة بالإضافة إلى تمويل مشروعات شركة Midea للأجهزة الكهربائية المنزلية بالسخنة، مما يؤكد على قدرات التعاون بين الجانبين في تحقيق التقدم بشأن القطاعات المستهدفة، لذا تم النقاش بشأن إنشاء مكتب لمندوب دائم من الصندوق داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتيسير عملية تمويل المشروعات المستهدفة بالهيئة.

كما تطرق الاجتماع إلى المفاوضات بشأن إمكانية تمويل الصندوق لمشروعات مرتقبة والتواجد بالمنطقة الاقتصادية، حيث أكد رئيس الصندوق على أن المنطقة الاقتصادية هي وجهتهم ومحطتهم المقبلة التي يرونها حقيقة واعدة ويرغبون في الانضمام إليها.

وعلى صعيد آخر أوضح السيد كيا دو رئيس شركة جان أند لِي للصناعات الدوائية أن الشركة تنتج العقاقير الخاصة بمرض السكري وأيضاً تقوم بإنتاج المضادات الحيوية والمادة الفعالة للعقاقير الطبية وترغب في إقامة مثل هذا المشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتصديرها للأسواق الإقليمية وتلبية احتياجات السوق المحلي، مستفيدة بما تمتلكه المنطقة الاقتصادية من مقومات تدفع بالتوسع في الاستثمار في مجالات عدة.

وثمن السيد وليد جمال الدين هذا النوع من التعاون خاصة وأن الصناعات الدوائية تحظى باهتمام بالغ لدى خطط المنطقة الاقتصادية وفقاً لاستراتيجيتها لـ 2020 – 2025