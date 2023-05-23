اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خطوات ومواعيد التقدم للأول الابتدائى ورياض الأطفال للعام الدراسى المقبل

الثلاثاء، 23 مايو 2023 10:30 ص
خطوات ومواعيد التقدم للأول الابتدائى ورياض الأطفال للعام الدراسى المقبل رياض الأطفال - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل ورياض الأطفال خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو المقبل، نستعرض فى التقرير التالى خطوات ومواعيد التقدم.
 
- التقديم للصف الاول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2023,2024، إلكترونيا https://emis.gov.eg/.
 
- التقديم على رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات إلكترونيا عبر موقع الوزارة.
 
- يبدأ التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات 1 يونيو 2023.
 
- يستمر التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد حتى 30 يونيو المقبل.
 
- سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.
 
- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافةبها وظروفها.
 
- سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.
 
- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها.
 
- الأولوية للقبول للسن الأكبر حسب الأعداد المتقدمة.
 
- يحسب السن للطفل المتقدم فى 1 أكتوبر المقبل 2023.
 
- يتم الاختيار وفق أكثر من تنسيق لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وبشكل إلكترونى.
 
- خلال فترة التقدم الالكتروني يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الامر على التسجيل الالكتروني بنفسه، مساعدة ولي الأمر بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق بالمدرسة.
 
- خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يوليو 2023 يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها.
 
- تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالاجراءات الخاصة بالقبول بها وفقا للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف القبول أو عدم القبول المبدئي في الطلبات المقدمة للالتحاق بها.

التربية والتعليم

التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل

خطوات التقدم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

رابعة ابتدائى السبت.. "تعليم الجيزة" تعلن مواعيد إعلان نتائج صفوف النقل

الثلاثاء، 23 مايو 2023 04:37 ص

"التعليم": نتيجة صفوف النقل بالقاهرة الأسبوع المقبل على هذا الرابط

الإثنين، 22 مايو 2023 01:21 م

تعليم الجيزة: إعلان نتائج صفوف النقل بشكل موحد داخل المدارس وتقسيمها على أيام

الإثنين، 22 مايو 2023 11:12 ص

"تعليم الشرقية": نتيجة الصف الرابع وصفوف النقل بالمدرسة فور انتهاء التصحيح

الخميس، 18 مايو 2023 03:00 ص

تعليم الجيزة: إعلان نتائج صفوف النقل بشكل موحد على مستوى المحافظة

الخميس، 11 مايو 2023 02:08 م

المدارس تواصل عقد امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل

الخميس، 11 مايو 2023 09:38 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة