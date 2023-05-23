حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات بدمياط الجديدة

دمياط معتز الشربينى

شن جهاز تنمية دمياط الجديدة، حملة مكبرة تحت إشراف المحاسب عبدالحميد السنباطى نائب رئيس الجهاز اللواء ياسر شحاتة مدير أمن الجهاز بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة وإدارتى الأمن والتنمية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 40 كرسى و4 كوب مشروبات عدد 1 توكتوك ومجموعة من الإشغالات (استاندات واعلام إعلانية وغيرها) وتم التحفظ على المضبوطات وايداعها مخازن الجهاز لاستكمال الأجراءات القانونية.

وأكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديد على أنه لن يتم السماح باى مظاهر للتعدى او الإشغالات والقضاء على المظاهر العشوائية (التوكتوك) وأى محاولات للخروج عن القانون واسترداد حقوق الدولة.