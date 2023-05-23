حجز سيدة بتهمة تهريب عملات أجنبية فى مطار القاهرة الدولى

كتب كريم صبحى

قررت نيابة النزهة، حجز سيدة على ذمة التحريات، بتهمة تهريب عملات أجنبية فى مطار القاهرة.

بدات تفاصيل الواقعة عندما لجأت سيدة لحيلة ماكرة لتهريب العملات الأجنبية بمطار القاهرة، عن طريق إخفائها أسفل طيات ملابسها، إلا أن الأجهزة الحديثة بمطار القاهرة كشفتها، واعترفت بمحاولتها تهريب العملات لخارج البلاد.