اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:04 م
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حجز سيدة بتهمة تهريب عملات أجنبية فى مطار القاهرة الدولى

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:47 م
حجز سيدة بتهمة تهريب عملات أجنبية فى مطار القاهرة الدولى كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة النزهة، حجز سيدة على ذمة التحريات، بتهمة تهريب عملات أجنبية فى مطار القاهرة.
 
بدات تفاصيل الواقعة عندما لجأت سيدة لحيلة ماكرة لتهريب العملات الأجنبية بمطار القاهرة، عن طريق إخفائها أسفل طيات ملابسها، إلا أن الأجهزة الحديثة بمطار القاهرة كشفتها، واعترفت بمحاولتها تهريب العملات لخارج البلاد.
 
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ ومن خلال التعامل الفنى من ضبط (أحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القاهرة) لحيازتها (مبالغ مالية "عملات أجنبية") كانت مخبأة أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد.

مطار القاهرة

اخبار الحوادث

تهريب العملات

النزهة



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