اليوم السابع
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حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة مكتب مستلزمات كمبيوتر بمنطقة عابدين

الثلاثاء، 23 مايو 2023 12:23 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة مكتب مستلزمات كمبيوتر بمنطقة عابدين كلابش - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة عابدين، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة محتويات مكتب بأسلوب التسلق.
 
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته حقيبة بداخلها (عدد من مستلزمات الكمبيوتر "مجهولة المصدر").
 
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات عترف بسرقتها من داخل مكتب لمستلزمات الكمبيوتر ملك أحد أقاربه بأسلوب "التسلق" بسبب وجود خلافات فيما بينهما، وباستدعاء المجنى عليـــه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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