حبس سائق استولى على أموال شركته وزعم تعرضه للسرقة فى القطامية

قررت نيابة القطامية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالى من الشركة التى يعمل بها وزعم تعرضه لحادث سرقة.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه باختلاق و اقعة تعرضه للسرقة بقصد الإستيلاء على مبلغ مالى ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من مالك مصنع ملابس "يحمل جنسية إحدى الدول"، سائق "يعمل طرف الأول" وقرر الأول بأنه حال تواجدهما بدائرة القسم طلب من الثانى التوجه لمنزله بمحافظة الجيزة لإحضار مبلغ مالى، وعقب قيامه باستلام المبلغ تواصل معه هاتفياً وأخبره بأنه أثناء سيره بطريق العين السخنة بدائرة القسم فوجىء بقيام مجهولين يستقلون سيارة "لم يتمكن من إلتقاط أرقام لوحاتها" باستيقافه منتحلين صفة رجال شرطة والتعدى عليه بالضرب والاستيلاء على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين عدم صحة رواية السائق المذكور، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله وقرر بإختلاقه لواقعة السرقة ، وأقر بإخفائه المبلغ بمسكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية عقب استلامه، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.