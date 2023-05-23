حبس أخطر مروجى المواد المخدرة فى المنوفية 4 أيام

قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس أخطر مروجى المواد المخدرة بقرية شما وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية ،من ضبط أخطر مروجى المواد المخدرة بقرية شما وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من ضبط أخطر مروجى المواد المخدرة بقرية شما وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.