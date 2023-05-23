جامعة الفيوم تشهد فعاليات المبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اليوم

تشهد جامعة الفيوم فعاليات المبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية "معايير وآليات تقييم المشروعات وكيفية استخدام منصة التقديم، وينظمها مركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وكان عقد أمس بجامعة الفيوم مجلس شؤون التعليم والطلاب بجلسته رقم 199 تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم وبرئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور أعضاء المجلس

وأكد الدكتور محمد فاروق الخبيرى أنه تم المصادقة على محضر المجلس السابق، وأشار إلى أن المجلس ناقش قرار مجلسى كلية الخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق بخصوص الموافقة على اعتماد لائحة برنامج بكالوريوس إدارة السياحة الاجتماعية الميسرة وهو برنامج بينى لكليتى السياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية، كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة باللوائح الداخلية للكليات.