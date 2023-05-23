جامعة الدول العربية: نسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للمواطن العربى

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أكد طارق النابلسى الوزير الموفض من جامعة الدول العربية اننا نسعى الى تحقيق المصلحة الفضلى للمواطن العربى، وسيكون هناك التزام من جامعة الدول العربية بتوصيات الاجتماع محل التتفيذ فى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العربية المقبل

ونقل تحيات الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقد رحب الدول العربية بهذا الاجتماع، الذى يتماشى مع وزراء الاجتماعية العرب، خاصة أن البلاد تتعافى من كورونا وغيرها من الأزمات الموجودة والمؤثرة فى المجتمع العربي.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الإقليمى الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والذى يقام فى الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.

وتتمثل محاور الاجتماع فى استعراض سياسات تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وجودة الحياة الكريمة للمواطن العربى، وكذلك عرض التجارب الناجحة لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية، فضلا عن محور يتناول تبنى آلية لتيسير عمل بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية، وكذلك محور يتناول فعالية وعدالة تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى والاجتماعى، كما سيتناول المؤتمر التكنولوجيا والابتكار باعتبارها آلية متطورة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، أما المحور الأخير فسيتناول أدوات وقياس الأثر التنموى والتأكد من توطين أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن تأسيس هيئة أو رابطة تجمع بين المؤسسات والبنوك الاجتماعية بالدول العربية، وإطلاق منصة اليكترونية لقياس الأثر التنموى للبرامج والسياسات والخطط التنموية لمؤسسات والبنوك الاجتماعية، إلى جانب التشبيك وعقد الشراكات بين المؤسسات والبنوك الاجتماعية فى المنطقة العربية.