جامعة الدول العربية تكشف أهداف اجتماع بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية

كتب أحمد عرفة

قال طارق النابلسى الوزير المفوض من جامعة الدول العربية، إن اجتماع بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية بالدورة 42 جاء، ويهدف ليكون الآلية التنفيذية لدعم الحماية الاجتماعية بالتركيز علي الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأول بالرعاية في الدول الأقل نمواً بشكل خاص.

وأضاف النابلسى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الاجتماع يسعي لتحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدول العربية بشكل خاص، لتنفيذ خطة 2030، في كافة أبعادها التي تخص حياة المواطن العربي اليومية.

وأوضح أن اجتماع مؤسسات التنمية تتمثل محاوره فى استعراض سياسات تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وجودة الحياة الكريمة للمواطن العربي، وكذلك عرض التجارب الناجحة لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، فضلا عن محور يتناول تبني آلية لتيسير عمل بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية.

وكان قد انطلقت اليوم، فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والذي يقام في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية".