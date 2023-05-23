جامعة الإسكندرية: مركز النشر العلمى الدولى خطوة هامة للارتقاء بتصنيف الجامعة

الإسكندرية أسماء على بدر

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية المنعقد صباح اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مهام مكتب النشر العلمي الدولي والذي تم افتتاحه حيث أكد الغندور أن افتتاح المركز يعد خطوة هامة نحو العالمية التي تسعى جامعة الإسكندرية للوصول إليها، والمساهمة في الارتقاء بترتيب جامعة الإسكندرية في كافة التصنيفات الدولية.

وأضاف انه يساهم فى دعم وتكريم الباحثين أصحاب البحوث المتميزة، وأضاف الغندور أنه سيتم عقد ثلاث ورش عمل في مجال النشر الدولي، حيث ستعقد هذه الدورات على مدار ثلاثة ايام متتالية إعتباراً من يوم الأحد 11 يونيو 2023 ، موجهة للقطاع الطبى، وقطاع العلوم والهندسة والزراعة، وقطاع الدراسات الإنسانية.

ولفت نائب رئيس جامعة الإسكندرية أن المركز سيعقد أيضاً دورات تدريبية للباحثين لافتاً إلى تحديث موقع النشر العلمي على موقع الجامعة، وطالب الغندور كافة الباحثين بضرورة الدخول علي موقع النشر العلمي للتعرف على كل جديد فيما يخص قواعد النشر العلمي.

كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة اورال الجنوبية بروسيا وجامعة الإسكندرية كلية الزراعة في مجال الأغذية الوظيفية والتغذية، ووافق علي تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة إلينوي الشمالية بأمريكا وجامعة الإسكندرية كلية الهندسة، وتجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة موي بكينيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الموصل بالعراق كلية التمريض، واتفاقية التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، والاتفاقية المقترحة لتأسيس وتشغيل معهد الملك سبجونج بين جامعة الإسكندرية والمركز الثقافي الكوري بمصر.