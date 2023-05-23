تواصل مبادرة تجميل مدينة العريش بإنشاء 20 محطة انتظار مضيئة بالطاقة الشمسية

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت أعمال مبادرة تجميل مدينة العريش ، بقيام أحد المصانع بإنشاء 20 محطة انتظار مضيئة بالطاقة الشمسية للمواطنين داخل المدينة.

واعلن مجلس مدينة العريش أن هذا يأتي لتخفيف المعاناة أثناء الانتظار. وتم إنشاء محطة انتظار سابقا أمام مبنى المحافظة، وجارى استكمال إقامة 19 محطة أخرى داخل مدينة العريش فى أماكن محددة بالتنسيق مع مجلس المدينة.

في سياق آخر، التقى رئيس مدينة العريش، أسامة عفش، مع ممثلى عددا من الجمعيات الأهلية، وتم مناقشة الموضوعات التي تهم الشأن العام، وأهمها التقنين والتصالح، ومناقشة اليوتيرن بالطريق الدولى، وفتح ما تبقى من مداخل ومخارج لشوارع قد تكون لها طابع خاص بحضور المهندس أحمد يونس مدير الإدارة الهندسية.

كما عقد أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش اجتماعًا تنسيقيًا للمرافق لبحث ودراسة ما سيتم تجاه توصيل كابلات كهرباء جديدة من المحطة البخارية إلى مدينة العريش، وصولا إلى محطة كهرباء السلام بالضاحية في إطار التنمية المستدامة وتجديد وأحلال ورفع مستوى البنية التحتية. وحضر الاجتماع مدير الإدارة الهندسية بالمجلس والمياه والصرف والغاز، وانتهى الاجتماع بمجموعة توصيات أهمها الانتهاء من كافة الأعمال في الوقت المحدد وطبقا للمواصفات المطلوبة للخطة الموضوعة بهذا الصدد.

تأتى مبادرة تجميل مدينة العريش ضمن الجهود المستمرة لتحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في المدينة ومن المتوقع أن تحقق هذه المحطات الانتظار المضيئة بالطاقة الشمسية توفيراً كبيراً في فواتير الكهرباء وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتعتبر مدينة العريش من المدن الهامة في شمال سيناء، وتشهد اعمال تطوير متلاحقه وتحسين الخدمات العامة . وسبق اليوم وعقد برئاسة أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش اجتماع للتحضير لموسم الصيف لعام 2023م.