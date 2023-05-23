اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 04:24 م
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تكريم مراقب أول لجنة إعدادية ببنى سويف بعد تصديه لمحاولة غش

الثلاثاء، 23 مايو 2023 04:07 م
تكريم مراقب أول لجنة إعدادية ببنى سويف بعد تصديه لمحاولة غش تكريم مراقب أول لجنة إعدادية ببنى سويف تصدى لمحاولة غش
بنى سويف هانى فتحى

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كرم محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف ومصطفى كامل الديب نقيب المعلمين ومحمود فهيم نقيب معلمين إهناسيا، وسيم زيد حسن زيد المراقب الأول بلجنة مدرسة أبو بكر نزلاوى التابعة لإدارة ببا التعليمية وذلك لجهوده المبذولة فى تحقيق انضباط سير أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية.
 
ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف الشكر للمراقب الأول على مجهوده فى تحقيق الانضباط داخل اللجنة والتصدى لكل محاولات الإخلال بأعمال الامتحانات.
 
الجدير بالذكر بأنه تم إلغاء امتحان طالب باللجنة وإحالته للتحقيق بمعرفة النيابة العامة والتى قررت حبس الطالب أربعة أيام على ذمة التحقيق للإساءة والتعدى على مراقب أول اللجنة.

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