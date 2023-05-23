"تعليم سوهاج" تتيح أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة داخل مدارسهم.. تفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أنه تم تسليم أرقام الجلوس الخاص بطلاب الثانوية العامة لجميع الإدارات التعليمة على مستوى المديرية والبالغ عددها 11 إدارة تعليمية والتى قامت بدورها بتسليمها للمدارس الثانوية والتى قامت بأعمال التسليم للطلاب عقب الإعلان عن ذلك طبقا للضوابط المنظمة لعملية التسليم صرح بذلك الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فى تصريحات خاصة أن إجمالى عدد اللجان الخاصة بأداء امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 74 لجنة امتحانيه مقسمين على 11 إدارة تعليمة هى عدد إدارات مديرية التربية والتعليم على مستوى المديرية وان عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام مدارس حكومية 21500 طالب وطالبة و3700 طالب وطالبة بالمداس الخاصة و1500 طالب وطالبة بنظام الخدمات، و2700 طالب وطالبة بنظام المنازل.

أما عن الاستراحات الخاصة بالمراقبين فقد تم تجهيز 22 استراحة للملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان داخل 11 إدارة تعلمية من بينها إستاجه للرجال وأخرى للسيدات تم تجهيز تلك الاستراحات على أعلى مستوى وتم إمدادها بكافة الاحتياجات الخاصة بالمعيشة وتم تعقيم وتظهير تلك الاستراحات وأمدادها بمفروشات وأثاث جديد ومبردات مياه وثلاجات لتوفير كافة أوجه الراحة للمشاركين فى امتحانات الثانوية العامة بسوهاج.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس - اللجنة التى سيؤدى بها الامتحان - المواد الدراسية التى سيؤدى بها الطالب الامتحان)، اليوم، وذلك فى إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسى الحالى 2023/2022، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تمت إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة.