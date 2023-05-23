تعرف على خطة محافظة بنى سويف فى مجال تفعيل منظومة حوكمة أصول الدولة

بنى سويف هانى فتحى

عقد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف ، اجتماعا لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة المحافظة فى مجال تفعيل منظومة حوكمة الأصول المملوكة للدولة، وذلك ضمن المشروع القومى لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المنفذة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 فى إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.

وتناول الاجتماع الخطوات التمهيدية اللازمة لتفعيل منظومة حصر وإدارة الأصول المملوكة للدولة وحوكمتها، والتى تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة، من خلال حصر كافة الأصول وتدقيق عملية رفع الإحداثيات لكل أصول وأملاك الدولة، وتدوين بياناتها وتفاصيلها كاملة وفق منظومة إلكترونية " بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

حضر الاجتماع: أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك الدولة، المهندس رامى رضوان مدير التخطيط العمرانى، المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية، داليا على فبض مدير البوابة الإلكترونية.