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تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية.. والتعليم تحقق

الثلاثاء، 23 مايو 2023 09:08 ص
تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية.. والتعليم تحقق امتحانات- ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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تداولت جروبات الغش أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية، حيث نشرت جروبات الغش أسئلة امتحان بعض المواد منها مادة العلوم للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة واللغة الإنجليزية لطلاب الجيزة، فيما أكدت المديريات التعليمية أنه جار تتبع الأسئلة المتداولة والتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
وشدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، كما أعلن الدكتور رضا حجازى، اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.
وجاءت القرارات كالتالي:
 
- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.
 
- يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.
 
- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.
 

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