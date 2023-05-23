اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من أعلى مقر شركة بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:47 ص
تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من أعلى مقر شركة بمدينة 6 أكتوبر قوات الشرطة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه نتيجة سقوطه من أعلى مقر شركة بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مقر شركة بمدينة 6 أكتوبر. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شخصا لقى مصرعه نتيجة سقوطه من أعلى مقر الشركة، حيث فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 
 
تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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