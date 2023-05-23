اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة في بولاق الدكرور

الثلاثاء، 23 مايو 2023 12:47 ص
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة في بولاق الدكرور جثة .. ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في بولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في بولاق الدكرور،  توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة، وتبين من خلال مناظرتها عدم وجود إصابات ظاهرية بها   وتم نقلها إلى المشرحة. 
 
 
ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق 
 
 
 

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