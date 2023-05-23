اليوم السابع
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تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل عامل بسبب خلافات مالية فى عين شمس

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:15 م
تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل عامل بسبب خلافات مالية فى عين شمس كلابش، أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس شقيقن  15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عامل بسبب خلافات مالية بينهما.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة  عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص  "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلــق نارى بالرقبة.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما  (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ) .. وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه، قام على إثرها بالاستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما .

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